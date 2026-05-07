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Stillstand auf der Schiene: Milliarden verpuffen im maroden Netz

Deutschlands Schieneninfrastruktur tritt trotz massiver Finanzspritzen auf der Stelle. Der aktuelle Netzzustandsbericht offenbart eine ernüchternde Bilanz: Die Milliardeninvestitionen der Deutschen Bahn konnten den Verfall der Anlagen bisher lediglich bremsen, aber nicht umkehren. Das Ergebnis ist ein Netz, das die Mobilitätswende eher ausbremst als beschleunigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.05.2026 13:31
Lesezeit: 1 min
Stillstand auf der Schiene: Milliarden verpuffen im maroden Netz
Trotz 23 Milliarden Euro Investitionen 2026 bleibt Deutschlands Schienennetz marode. Warum der Verfall kaum zu stoppen ist und welche Bereiche am kritischsten sind (Foto: dpa). Foto: Silas Stein

Im Folgenden:

  • Warum Milliarden in das deutsche Schienennetz fließen, aber der Verfall kaum gestoppt wird.
  • Welche Bereiche der Bahninfrastruktur besonders kritische Zustandsnoten erhalten haben.
  • Wie hoch der Sanierungsstau im deutschen Schienennetz inzwischen ist.

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