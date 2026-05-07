Unternehmen

Stillstand auf der Schiene: Milliarden verpuffen im maroden Netz

Deutschlands Schieneninfrastruktur tritt trotz massiver Finanzspritzen auf der Stelle. Der aktuelle Netzzustandsbericht offenbart eine ernüchternde Bilanz: Die Milliardeninvestitionen der Deutschen Bahn konnten den Verfall der Anlagen bisher lediglich bremsen, aber nicht umkehren. Das Ergebnis ist ein Netz, das die Mobilitätswende eher ausbremst als beschleunigt.