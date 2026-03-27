Politik

Verkehrsministerkonferenz: Bahn, D-Ticket und Führerschein - das sind die Beschlüsse

Mehr Sicherheit im Bahnverkehr, ein günstigerer Führerschein und neue Preisregeln beim Deutschlandticket: Was wird teurer, was preisgünstiger? Die Verkehrsminister haben mehrere Änderungen beschlossen. Ein Überblick.