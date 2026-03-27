Politik

Verkehrsministerkonferenz: Bahn, D-Ticket und Führerschein - das sind die Beschlüsse

Mehr Sicherheit im Bahnverkehr, ein günstigerer Führerschein und neue Preisregeln beim Deutschlandticket: Was wird teurer, was preisgünstiger? Die Verkehrsminister haben mehrere Änderungen beschlossen. Ein Überblick.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
27.03.2026 16:02
Lesezeit: 3 min
Verkehrsministerkonferenz: Bahn, D-Ticket und Führerschein - das sind die Beschlüsse
Die Verkehrsminister beschlossen einen Preisindex für das Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr vom kommenden Jahr an. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum das Deutschlandticket ab 2027 nach einer Formel statt politisch berechnet wird.
  • Weshalb die Länder für den Regionalverkehr 14 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund fordern.
  • Wie die geplante Führerschein-Reform Fahrschüler finanziell entlasten soll.

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