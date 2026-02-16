Panorama

Digitalisierung des Deutschlandtickets: Verkehrsverbände fordern einheitliche Standards

Die Debatte um die Weiterentwicklung des Deutschlandtickets nimmt an Fahrt auf. Während die Politik zur Erhöhung der Sicherheit für das Zugpersonal auf ein einheitliches D-Ticket mit Lichtbild drängt, setzen die Verkehrsunternehmen auf konsequentere digitale Lösungen. Im Kern steht die Frage: Wie lässt sich die Ticketkontrolle effizienter und sicherer gestalten?