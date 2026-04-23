Panorama

Verkehrs-Umfrage: Über ein Drittel meidet Züge wegen Pannen

Alljährlich lässt die HUK Coburg abfragen, welche Verkehrsmittel die deutsche Bevölkerung bevorzugt. Die neue Ausgabe offenbart vor allem den Vertrauensverlust der Bahn.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.04.2026 09:54
Lesezeit: 2 min
Verkehrs-Umfrage: Über ein Drittel meidet Züge wegen Pannen
Rolltreppen-Chaos am Berliner Hauptbahnhof: Fahrgäste tragen ihre Koffer über die Treppe. (Foto: dpa) Foto: Britta Pedersen

Im Folgenden:

  • Warum mehr als ein Drittel der Deutschen Bahnfahrten grundsätzlich meidet.
  • Welches Verkehrsmittel klar bevorzugt wird – mit großem Abstand.
  • Wie die Deutschen den Staat in der Verkehrspolitik in der Pflicht sehen.

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