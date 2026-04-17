Wirtschaft

Teure Quittung an der Zapfsäule: Energiekrise belastet Familienbudget

Der anhaltende Iran-Krieg entwickelt sich zunehmend zu einer sozialen Zerreißprobe für Deutschland. Während die Ölpreise auf den Weltmärkten Rekordhöhen erreichen, zeigt eine neue Analyse des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), dass die Lasten extrem ungleich verteilt sind. Besonders Familien und Alleinerziehende geraten durch die explodierenden Spritpreise unter massiven finanziellen Druck, während andere Bevölkerungsgruppen die Teuerung deutlich glimpflicher überstehen.