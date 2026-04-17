Politik

Mission „Freier Seeweg“: Westliche Partner planen Schutz für Straße von Hormus

Nach der Blockade einer der wichtigsten Lebensadern der Weltwirtschaft blicken die westlichen Alliierten auf die Zeit nach dem Iran-Krieg. In Paris beraten Spitzenpolitiker über einen multinationalen Schutzschirm, um den globalen Energiehandel langfristig abzusichern. Doch während der Wille zur Kooperation groß ist, knüpft insbesondere Deutschland seine Teilnahme an strikte Bedingungen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.04.2026 10:52
Lesezeit: 4 min
Mission „Freier Seeweg“: Westliche Partner planen Schutz für Straße von Hormus
Paris-Konferenz zu Hormus: Deutschland knüpft Bundeswehr-Einsatz an Waffenruhe. Wie eine Schutzmission aussehen könnte und warum Minen das größte Problem sind (Foto: dpa). Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland seine Beteiligung an der geplanten Hormus-Mission an strikte Bedingungen knüpft.
  • Welche konkreten Bundeswehr-Kapazitäten Kanzler Merz den Partnern in Paris angeboten hat.
  • Wie Versicherungspreise für Schiffe im Persischen Golf die Rückkehr zum Normalverkehr verzögern.

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