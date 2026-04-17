Politik

Mission „Freier Seeweg“: Westliche Partner planen Schutz für Straße von Hormus

Nach der Blockade einer der wichtigsten Lebensadern der Weltwirtschaft blicken die westlichen Alliierten auf die Zeit nach dem Iran-Krieg. In Paris beraten Spitzenpolitiker über einen multinationalen Schutzschirm, um den globalen Energiehandel langfristig abzusichern. Doch während der Wille zur Kooperation groß ist, knüpft insbesondere Deutschland seine Teilnahme an strikte Bedingungen.