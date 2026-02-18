Unternehmen

Bahn-Sanierung Hamburg-Berlin: Politik erhöht den Druck – Unverständnis wegen Bauverzögerungen

Die Bahn-Sanierung zwischen Hamburg und Berlin gerät ins Stocken – und mit ihr das Prestigeprojekt der Generalsanierungen. Politik und Branche reagieren alarmiert, Pendler verlieren weiter Zeit. Winterwetter als Ursache – oder strukturelle Schwächen? Steht das gesamte Konzept der Bahn-Sanierung vor einer Bewährungsprobe?
18.02.2026
Bahn-Sanierung Hamburg-Berlin: Politik erhöht den Druck – Unverständnis wegen Bauverzögerungen
Wegen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin können seit Monaten viele Bahngleise nicht genutzt werden (Foto: dpa). Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum verzögert sich die Bahn-Sanierung erneut?
  • Wie reagiert die Politik auf die Bauprobleme?
  • Welche Rolle spielt das Winterwetter wirklich?

