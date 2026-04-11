Wirtschaft

KI-Jobabbau: Warum Frauen besonders betroffen sind

Künstliche Intelligenz verändert den Bankensektor schneller als erwartet. Tausende Jobs stehen auf der Kippe, während Unternehmen gleichzeitig beginnen, ihre Entlassungen zu bereuen. Wer betroffen ist und warum der Wandel erst beginnt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.04.2026 11:00
Aktualisiert: 11.04.2026 11:18
Lesezeit: 3 min
KI-Jobabbau: Warum Frauen besonders betroffen sind
KI ersetzt zunehmend standardisierte Tätigkeiten und verändert den Arbeitsmarkt grundlegend. (Foto: dpa | Hendrik Schmidt) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum KI tausende Jobs im Bankensektor gefährdet.
  • Welche zwei Berufe besonders schnell durch Automatisierung verschwinden.
  • Warum Frauen häufiger von KI-Entlassungen betroffen sind.

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