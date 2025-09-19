Politik

KI ersetzt Jobs in der Politik: Albanien ernennt KI zur Ministerin - gewagtes Experiment oder Zukunftsmusik?

KI-Chatbot Diella soll Kabinettsposten in Albanien übernehmen, um die Vergabe öffentlicher Aufträge zu kontrollieren. Die ungewöhnliche Besetzung durch KI soll im Kampf gegen Korruption den EU-Beitritt des Landes sicherstellen. Ein Chatbot als Teil des Kabinetts: Geniestreich oder PR-Trick von Premier Rama?