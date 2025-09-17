Politik

IW-Analyse deckt auf: Regierung stopft Haushaltslöcher mit Sondervermögen

Mit dem Sondervermögen Infrastruktur wollte die schwarz-rote Koalition eigentlich den Investitionsstau im Land auflösen. Doch eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) kommt zu einem anderen Ergebnis: Tatsächlich nutzt die Bundesregierung die Mittel auch, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Dafür verschieben Merz und Klingbeil Milliarden, um nicht an andere Stelle zu sparen.
Autor
Mirell Bellmann
17.09.2025 06:08
Aktualisiert: 17.09.2025 11:03
Lesezeit: 3 min
Der eingestürzte Brückenzug der Carolabrücke in Dresden steht sinnbildlich für den maroden Zustand deutscher Infrastruktur. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Kahnert

Im Folgenden:

  • Wie nutzt die Bundesregierung das Sondervermögen für Infrastruktur tatsächlich?
  • Welche Folgen hat das Verschieben zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen?
  • Wovor Wirtschaftsexperten warnen und warum die Regierung ihre Glaubwürdigkeit verliert 

Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

