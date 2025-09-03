Politik

Koalitionsausschuss: Der Plan der Bundesregierung fürs zweite Halbjahr - mit fünf Großbaustellen der Koalition

„Bullshit“-Vorwürfe hier, eiserne Sparvorgaben da: Das Klima in der schwarz-roten Koalition ist angespannt. Jetzt will man im Koalitionsausschuss in den Arbeitsmodus zurückfinden. Allerdings klafft eine Milliardenlücke in der Finanzplanung, die beim Schreiben des Koalitionsvertrags noch nicht einberechnet war. Welche fünf Streitthemen auf die Koalition warten.