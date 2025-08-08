Politik

Stagnierendes Wirtschaftswachstum und gigantische Schulden: Wie realistisch ist die Finanzpolitik der Bundesregierung?

Die Wirtschaft stagniert, der Arbeitsmarkt kollabiert. Doch die Bundesregierung gibt unermüdlich geliehenes Geld aus. Die schuldenfinanzierten Staatsausgaben sollen das Wachstum anschieben. Doch wie hoch müsste das Wirtschaftswachstum sein, um das Haushaltsloch zu schließen? Bisher wachsen in Deutschland nur die Schulden, in anderen Ländern die Wirtschaft.
Autor
Mirell Bellmann
08.08.2025 11:00
Lesezeit: 5 min
Hoffen statt sparen: Finanzminister Klingbeil, und Kanzler Merz träumen von mehr Wirtschaftswachstum und mehr Steuereinnahmen, um ihren Schuldenhaushalt zu finanzieren. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Von welchem Wirtschaftswachstum die Regierung träumt 
  • Warum der Bundeshaushalt ohne Sparen nicht finanzierbar ist 
  • Warum Ökonomen im Gegensatz zu Großbritannien und Polen für Deutschland keinen Aufschwung sehen

    Mirell Bellmann

    Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

