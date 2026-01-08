Politik

Handelskonflikt spitzt sich zu: Chinas Exportüberschuss setzt EU unter Druck

Chinas Handelsmacht wächst schneller als die politischen Reaktionsmechanismen in Europa. Wie lange kann die EU diese Entwicklung noch hinnehmen, ohne ihre wirtschaftlichen Interessen zu gefährden?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.01.2026 06:04
Lesezeit: 3 min
Handelskonflikt spitzt sich zu: Chinas Exportüberschuss setzt EU unter Druck
Chinas wachsender Handelsüberschuss verschärft die Spannungen mit der EU und erhöht den Druck auf Europas Handelspolitik gegenüber chinesischen Exporten (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum Chinas Handelsüberschuss erstmals eine Billion Dollar überschritten hat.
  • Weshalb EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Wendepunkt in den Beziehungen sieht.
  • Welche dreifache Kritik europäische Unternehmen an Pekings Wirtschaftspolitik üben.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt und Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Handelskonflikt spitzt sich zu: Chinas Exportüberschuss setzt EU unter Druck
DWN
Politik
Politik Handelskonflikt spitzt sich zu: Chinas Exportüberschuss setzt EU unter Druck
08.01.2026

Chinas Handelsmacht wächst schneller als die politischen Reaktionsmechanismen in Europa. Wie lange kann die EU diese Entwicklung noch...

US-Börsen: Alphabet hielt Nasdaq im Plus, Dow und S&P 500 fielen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsen: Alphabet hielt Nasdaq im Plus, Dow und S&P 500 fielen
08.01.2026

Die Wall Street schloss am Mittwoch uneinheitlich, da Investoren neue Risiken in Venezuela sowie Anzeichen einer Abkühlung des...

Grönland als Machtfaktor: Was Washington wirklich plant
DWN
Politik
Politik Grönland als Machtfaktor: Was Washington wirklich plant
07.01.2026

Donald Trump spricht offen über Grönland und meint nationale Sicherheit. Hinter den markigen Worten verbirgt sich eine geopolitische...

Trump Eskalation: Warum Europas Vertrauen in die USA zerbricht
DWN
Politik
Politik Trump Eskalation: Warum Europas Vertrauen in die USA zerbricht
07.01.2026

Donald Trump handelt, als wäre Weltpolitik ein persönliches Machtspiel. Seine Entscheidungen erschüttern Allianzen, zerstören Vertrauen...

Arbeitslosigkeit: Mehr Arbeitslose im Dezember - Talsohle erreicht?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Arbeitslosigkeit: Mehr Arbeitslose im Dezember - Talsohle erreicht?
07.01.2026

Mehr als 2,9 Millionen Menschen ohne Job – so viele waren es schon seit langem nicht mehr in einem Dezember. Gibt es Hoffnung auf einen...

Venezuelas Öl: Wie die USA den nächsten Zugriff vorbereiten
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Venezuelas Öl: Wie die USA den nächsten Zugriff vorbereiten
07.01.2026

Ein Wochenende reicht, um die Fantasie der Märkte zu befeuern. Während US-Ölkonzerne an der Börse steigen, rücken Venezuelas...

Reduzierung Körperschaftsteuer: Union will Senkung vorziehen
DWN
Politik
Politik Reduzierung Körperschaftsteuer: Union will Senkung vorziehen
07.01.2026

Wie kann die Krise der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr beendet werden? Das ist ein Hauptthema der Partei- und Fraktionsklausuren zum...

Sicher Gold kaufen: So schützen Sie Ihr Vermögen vor Inflation und geopolitischen Krisen
DWN
Finanzen
Finanzen Sicher Gold kaufen: So schützen Sie Ihr Vermögen vor Inflation und geopolitischen Krisen
07.01.2026

Weltweit diskutiert die Finanzwelt wieder intensiv über Gold und unterschiedliche Wege, davon zu profitieren, von Direktkäufen bis zu...