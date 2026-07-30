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Amazon investiert mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim

Amazon verdoppelt seine Mitarbeiterzahl am Standort und setzt auf Transportroboter. Was das für die Region und die Jobs bedeutet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.07.2026 09:47
Lesezeit: 1 min
Amazon investiert mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim
Amazon-Logistik-Zentrum bei Cottbus. In Pforzheim soll die Personalzahl des Zentrums verdoppelt werden, auf mehr als 2.000 Mitarbeitende. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum Amazon mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim investiert.
  • Wie Amazon seine Mitarbeiterzahl bis 2029 mehr als verdoppeln will.
  • Welche Rolle Hunderte Transportroboter künftig im Logistikzentrum übernehmen.

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