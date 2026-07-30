Finanzen

Shell-Aktie profitiert von hohen Öl- und Gaspreisen

Der Iran-Krieg treibt die Energiepreise und beschert Shell Milliardenprofite. Die Shell-Aktie profitiert vom Boom – doch Anleger müssen genau auf die Risiken eines möglichen Kursrückschlags schauen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.07.2026 11:14
Aktualisiert: 30.07.2026 11:14
Lesezeit: 2 min
Shell-Aktie profitiert von hohen Öl- und Gaspreisen
Hohe Öl- und Gaspreise treiben Shells Gewinn. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Shell-Aktie legt zu: Energiekonzern steigert Gewinn im zweiten Quartal um 42 Prozent

Die Shell-Aktie steht nach starken Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne des britischen Energiekonzerns weiter sprudeln. Im zweiten Quartal erzielte Shell trotz Produktionsausfällen im Nahen Osten einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro), wie der Konzern in London mitteilte.

Das Ergebnis lag 42 Prozent über dem Vorquartal und übertraf zugleich die Erwartungen der Analysten. Vor allem das Gasgeschäft, die Förderung und die Chemiesparte trugen zum Gewinnanstieg bei. Zudem kündigte der Öl- und Gasmulti ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über mindestens 3 Milliarden Dollar an.

Die hohen Energiepreise infolge der geopolitischen Spannungen bescheren Shell weiterhin erhebliche Einnahmen. Besonders das Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Shell gehört weltweit zu den größten LNG-Anbietern und profitiert davon, dass viele Länder ihre Energieversorgung angesichts der Unsicherheiten an den Märkten breiter aufstellen.

Gleichzeitig steht die Shell-Aktie vor der Herausforderung, ob der Konzern die hohen Gewinne auch in einem normalisierten Marktumfeld halten kann. Der aktuelle Boom hängt stark von den Rohstoffpreisen ab und könnte bei einer Entspannung der Lage im Nahen Osten an Dynamik verlieren.

Shell-Aktie: Konzern setzt weiter auf Aktienrückkäufe

Neben dem operativen Geschäft setzt Shell verstärkt darauf, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben. Das neue Rückkaufprogramm über mindestens 3 Milliarden Dollar unterstreicht die Strategie des Konzerns, überschüssige Mittel nach Investitionen und Dividendenzahlungen an Anleger auszuschütten.

Shell hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Milliardenbeträge für Aktienrückkäufe eingesetzt. Der Konzern will damit die Attraktivität der Shell-Aktie steigern und Anleger trotz der langfristigen Herausforderungen für die Öl- und Gasbranche weiter an sich binden.

Shell-Aktie bleibt abhängig von Energiepreisen

Für Anleger bleibt die Shell-Aktie damit eine Wette auf die Entwicklung der Energiepreise. Kurzfristig profitiert der Konzern vom Ausnahmezustand an den Rohstoffmärkten: Hohe Öl- und Gaspreise, starke LNG-Geschäfte und milliardenschwere Aktienrückkäufe stützen die Bewertung.

Gleichzeitig zeigt der Gewinnsprung, wie stark Öl- und Gasunternehmen von geopolitischen Krisen profitieren können. Sollte sich die Lage im Nahen Osten entspannen und der Risikoaufschlag am Ölmarkt sinken, könnte der Rückenwind jedoch nachlassen. Entscheidend wird daher sein, ob Shell auch bei niedrigeren Energiepreisen seine hohe Profitabilität behaupten kann.

Langfristig sprechen die hohe Cash-Generierung, die Dividendenrendite und die konsequente Kapitalrückgabe dennoch für die Shell-Aktie.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Panorama
Wandel im Vaping-Markt: Nachhaltigkeit und Kostendruck treiben Wechsel zu Mehrwegsystemen
Panorama Wandel im Vaping-Markt: Nachhaltigkeit und Kostendruck treiben Wechsel zu Mehrwegsystemen

Der Markt für E-Zigaretten durchlebt eine tiefgreifende Transformation. Lange Zeit galten Einweg-Vapes, popularisiert durch Marken wie Elf...

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Bahn macht wieder Gewinn: Doch das Chaos bleibt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Bahn macht wieder Gewinn: Doch das Chaos bleibt
30.07.2026

Die Deutsche Bahn erzielt wieder einen Gewinn – doch der Erfolg täuscht über die größten Baustellen des Konzerns hinweg. Marode...

Analyse: Der Aktiencrash in Russland spiegelt die desolate Wirtschaftslage wider
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Analyse: Der Aktiencrash in Russland spiegelt die desolate Wirtschaftslage wider
30.07.2026

Während die Aktienkurse in weiten Teilen der Welt während des russischen Krieges gegen die Ukraine stark gestiegen sind, hat sich in...

Adidas-Aktie: Ergebnis enttäuscht
DWN
Finanzen
Finanzen Adidas-Aktie: Ergebnis enttäuscht
30.07.2026

Die Adidas-Aktie gerät nach den Quartalszahlen massiv unter Druck, obwohl der Sportartikelhersteller seine Umsatzprognose anhebt. Höhere...

Analyse: Ukraine bereit mit Superwaffe – kann den Kreml treffen
DWN
Politik
Politik Analyse: Ukraine bereit mit Superwaffe – kann den Kreml treffen
30.07.2026

Die Ukraine steht offenbar kurz vor der Fertigstellung einer eigenen ballistischen Langstreckenrakete. Die FP-9 könnte Moskau und andere...

Shell-Aktie profitiert von hohen Öl- und Gaspreisen
DWN
Finanzen
Finanzen Shell-Aktie profitiert von hohen Öl- und Gaspreisen
30.07.2026

Der Iran-Krieg treibt die Energiepreise und beschert Shell Milliardenprofite. Die Shell-Aktie profitiert vom Boom – doch Anleger müssen...

Deutsche Wirtschaft wächst trotz Iran-Krieg
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Wirtschaft wächst trotz Iran-Krieg
30.07.2026

Die deutsche Wirtschaft trotzt dem Iran-Krieg. Doch der erhoffte kräftige Aufschwung lässt weiter auf sich warten. Immerhin gibt es erste...

BMW-Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein
DWN
Unternehmen
Unternehmen BMW-Gewinn bricht um mehr als ein Drittel ein
30.07.2026

Vor allem China belastet die Münchner. Die Zahlen für das zweite Quartal zeigen, warum der Autobauer Tausende Jobs abbauen will. Der neue...

Amazon investiert mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim
DWN
Unternehmen
Unternehmen Amazon investiert mehr als 300 Millionen Euro in Pforzheim
30.07.2026

Amazon verdoppelt seine Mitarbeiterzahl am Standort und setzt auf Transportroboter. Was das für die Region und die Jobs bedeutet.