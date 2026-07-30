Bahn macht wieder Gewinn: Doch das Chaos bleibt

Bahnkunden sind im Hauptbahnhof unterwegs. Die Deutsche Bahn AG legt ihre Halbjahresbilanz vor. Demnach schreibt das Verkehrsunternehmen im Kernbereich erstmals seit sieben Jahren wieder schwarze Zahlen und verzeichnet einen Gewinn im dreistelligen Millionenbereich. (Foto: dpa) Foto: Andreas Arnold