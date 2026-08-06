Dürre setzt Europas Bauern massiv unter Druck

Jungbauer Joost Schrader fährt mit seinem Mähdrescher in den Sohlener Bergen (Aufnahme mit Drohne am 30.07.26). Seit mehreren Tagen wird Weizen geerntet. Die Landwirte in der Magdeburger Börde rechnen mit einem mäßigen Ertrag. Durch die extreme Hitze wird bis zu 20 Prozent weniger geerntet. (Foto: dpa) Foto: Peter Gercke