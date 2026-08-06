Wirtschaft

Dürre setzt Europas Bauern massiv unter Druck

Die Dürre trifft Europas Landwirtschaft immer härter: Schlechte Ernten, knappe Futtermittel und steigende Kosten setzen viele Betriebe unter Druck. Auch Verbraucher könnten die Folgen bald spüren – von teurerem Olivenöl bis zu weniger Gemüse in den Supermarktregalen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.08.2026 10:35
Lesezeit: 7 min
Dürre setzt Europas Bauern massiv unter Druck
Jungbauer Joost Schrader fährt mit seinem Mähdrescher in den Sohlener Bergen (Aufnahme mit Drohne am 30.07.26). Seit mehreren Tagen wird Weizen geerntet. Die Landwirte in der Magdeburger Börde rechnen mit einem mäßigen Ertrag. Durch die extreme Hitze wird bis zu 20 Prozent weniger geerntet. (Foto: dpa) Foto: Peter Gercke

Im Folgenden:

  • Welche Lebensmittel jetzt teurer werden könnten.
  • Welche Länder besonders unter der Dürre leiden.
  • Wie stark die Ernteprognosen bereits gesunken sind.

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