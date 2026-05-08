Politik

Russland nach Jahren im Krieg: Droht Putin der Machtverlust?

Putins Krieg gegen die Ukraine zeigt wachsende Risse in Russlands Militär, Wirtschaft und Machtapparat. Wird die Schwäche des Kreml für Europa zur Entlastung oder zur neuen Gefahr?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.05.2026 07:30
Lesezeit: 4 min
Russland nach Jahren im Krieg: Droht Putin der Machtverlust?
Putins Machtapparat gerät unter Druck, während Russlands Krieg gegen die Ukraine zunehmend durch Materialmangel, Drohnenangriffe und wachsende Nervosität in Moskau geprägt ist (Foto: dpa) Foto: Alexander Kazakov

Im Folgenden:

  • Warum Putins militärische Schwäche Europa nicht zwingend sicherer macht.
  • Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Risse den Kreml zunehmend unter Druck setzen.
  • Wie Russlands erstmaliger Verzicht auf Panzer bei der Siegesparade Putins Machtverlust widerspiegelt.

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