Politik

Friedenssignale aus Teheran: Warum Trump den Iran-Krieg kaum als Sieg verkaufen kann

Die Märkte setzen auf Entspannung im Iran-Konflikt, doch Trump steht vor einer politischen Niederlage und die Zukunft der Straße von Hormus bleibt ungeklärt. Wird der mögliche Deal die Ölroute dauerhaft sichern oder nur eine kurze Atempause für die Weltwirtschaft bringen?