Politik

Friedenssignale aus Teheran: Warum Trump den Iran-Krieg kaum als Sieg verkaufen kann

Die Märkte setzen auf Entspannung im Iran-Konflikt, doch Trump steht vor einer politischen Niederlage und die Zukunft der Straße von Hormus bleibt ungeklärt. Wird der mögliche Deal die Ölroute dauerhaft sichern oder nur eine kurze Atempause für die Weltwirtschaft bringen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.05.2026 17:11
Lesezeit: 5 min
Friedenssignale aus Teheran: Warum Trump den Iran-Krieg kaum als Sieg verkaufen kann
Der Iran-Konflikt belastet Trump politisch, während die ungelöste Frage der Straße von Hormus den Ölmarkt und die Weltwirtschaft weiter unter Druck hält (Foto: dpa) Foto: Altaf Qadri

Im Folgenden:

  • Warum Trump einen möglichen Frieden mit dem Iran kaum als Sieg verkaufen kann.
  • Weshalb die Straße von Hormus trotz Friedenssignalen eine Risikoprämie am Ölmarkt hält.
  • Welche 14 Punkte über die Zukunft der wichtigsten Schifffahrtsroute der Welt entscheiden.

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