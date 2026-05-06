Politik

Trump vor der nächsten Probe: Wie lange hält der Waffenstillstand am Golf?

Der Iran-Krieg macht Donald Trumps Machtverständnis zum Risiko für Märkte, Diplomatie und die globale Ordnung. Wie lange kann die fragile Ruhe in der Straße von Hormus halten, wenn Washington und Teheran gleichermaßen auf Härte setzen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 13:18
Lesezeit: 4 min
Trump vor der nächsten Probe: Wie lange hält der Waffenstillstand am Golf?
Donald Trump und die iranische Führung setzen im Iran-Krieg auf Konfrontation, während die Straße von Hormus zur zentralen Machtprobe zwischen Washington und Teheran wird (Foto: dpa) Foto: Mark Schiefelbein

Im Folgenden:

  • Warum Trumps Machtanspruch die Straße von Hormus zum globalen Wirtschaftsrisiko macht.
  • Weshalb weder Washington noch Teheran im Iran-Konflikt die entscheidenden Karten hält.
  • Wie Finanzmarkt-Kürzel wie "Nacho" den Ernst der Lage am Golf beschreiben.

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