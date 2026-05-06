Politik

Trump vor der nächsten Probe: Wie lange hält der Waffenstillstand am Golf?

Der Iran-Krieg macht Donald Trumps Machtverständnis zum Risiko für Märkte, Diplomatie und die globale Ordnung. Wie lange kann die fragile Ruhe in der Straße von Hormus halten, wenn Washington und Teheran gleichermaßen auf Härte setzen?