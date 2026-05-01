Politik

Historikerin Anne Applebaum warnt vor Trump: Europa muss eigenständiger werden

Die Historikerin und Autorin Anne Applebaum warnt vor neuen Manipulationsversuchen Donald Trumps bei den kommenden US-Wahlen und vor tieferen Schäden an der amerikanischen Demokratie. Welche Lehren muss Europa daraus für Sicherheit, Technologie und politische Eigenständigkeit ziehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
01.05.2026 16:00
Lesezeit: 10 min
Historikerin Anne Applebaum warnt vor Trump: Europa muss eigenständiger werden
Anne Applebaum sieht die US-Demokratie unter Donald Trump vor einer Bewährungsprobe. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum Anne Applebaum eine Manipulation der US-Wahlen 2026 und 2028 für wahrscheinlich hält.
  • Weshalb Orbáns Abwahl laut Applebaum eine direkte Botschaft an Trump und seine Bewegung ist.
  • Welche drei konkreten Gefahren Applebaum für die amerikanische Demokratie benennt.

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