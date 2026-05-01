Politik

Historikerin Anne Applebaum warnt vor Trump: Europa muss eigenständiger werden

Die Historikerin und Autorin Anne Applebaum warnt vor neuen Manipulationsversuchen Donald Trumps bei den kommenden US-Wahlen und vor tieferen Schäden an der amerikanischen Demokratie. Welche Lehren muss Europa daraus für Sicherheit, Technologie und politische Eigenständigkeit ziehen?