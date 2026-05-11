Politik

Deep-Strike: Pistorius strebt Bau neuer Hightech-Waffen mit Ukraine an

Um den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland scheint es wieder besser bestellt. Der Verteidigungsminister besucht Kiew und will die neue Partnerschaft mit den kriegserfahrenen Ukrainern voranbringen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.05.2026 12:21
Aktualisiert: 11.05.2026 13:03
Lesezeit: 3 min
Deep-Strike: Pistorius strebt Bau neuer Hightech-Waffen mit Ukraine an
Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, wird von Heiko Thoms, deutscher Botschafter in der Ukraine, auf dem Hauptbahnhof in Kiew begrüßt. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum Pistorius gemeinsam mit der Ukraine neue Drohnen und Deep-Strike-Waffen entwickeln will.
  • Wie Deutschland privates Kapital für Investitionen in ukrainische Rüstungsbetriebe mobilisieren möchte.
  • Welche strategischen Ziele hinter der deutsch-ukrainischen Rüstungspartnerschaft stehen.

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