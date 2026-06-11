Politik

FCAS gescheitert: Wie die Gier nationaler Unternehmen Europa sprengt

Die EU verkündet lautstark, dass sie gemeinsame und keine nationalen Vorzeigeprojekte braucht. Bei konkreten grenzüberschreitenden Projekten gibt es jedoch Hindernisse und Misserfolge. Das Scheitern von FCAS ist hervorragendes Beispiel für das Versagen des Marktes in Krisenzeiten.
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Albina Kenda, Simona Toplak, Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.06.2026 08:58
Lesezeit: 12 min
FCAS gescheitert: Wie die Gier nationaler Unternehmen Europa sprengt
FCAS gescheitert: Ist die zarte Liebesbeziehung zwischen Deutschland und Frankreich schon vorbei? (Foto: dpa) Foto: Ebrahim Noroozi

Im Folgenden:

  • Warum das deutsch-französische Kampfflugzeugprojekt FCAS nach jahrelanger Zusammenarbeit gescheitert ist.
  • Weshalb Macron das Aus für FCAS direkt mit dem gemeinsamen Panzerprojekt MGCS verknüpft.
  • Welche grundlegenden Konfliktlinien zwischen Berlin und Paris europäische Rüstungs- und Wirtschaftsprojekte gefährden.

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