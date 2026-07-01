Politik

Er war Bill Clintons engster Berater – nun sieht er eine einzigartige Möglichkeit, nach Trump die Macht zu übernehmen

Doug Sosnik war einer der engsten Berater von Bill Clinton. Heute räumt er ein, dass die Demokraten den schleichenden Verlust ihrer Kernwähler zu lange übersehen haben. Nun sieht er eine seltene Chance, Donald Trumps Griff auf die amerikanische Politik zu brechen. Doch dafür muss seine Partei etwas tun, das sie jahrelang vermieden hat.