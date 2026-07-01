Politik

Er war Bill Clintons engster Berater – nun sieht er eine einzigartige Möglichkeit, nach Trump die Macht zu übernehmen

Doug Sosnik war einer der engsten Berater von Bill Clinton. Heute räumt er ein, dass die Demokraten den schleichenden Verlust ihrer Kernwähler zu lange übersehen haben. Nun sieht er eine seltene Chance, Donald Trumps Griff auf die amerikanische Politik zu brechen. Doch dafür muss seine Partei etwas tun, das sie jahrelang vermieden hat.
Autor
avtor
Johanne Fischer
01.07.2026 17:08
Lesezeit: 14 min
Er war Bill Clintons engster Berater – nun sieht er eine einzigartige Möglichkeit, nach Trump die Macht zu übernehmen
Wie sehen die USA nach Trump aus? Clintons Ex-Berater sieht eine einmalige Chance. Jetzt. (Foto: dpa) Foto: Michael Reynolds

Im Folgenden:

  • Warum ein früherer Clinton-Berater den Demokraten rät, von Donald Trump zu lernen.
  • Wie die US-Demokraten mit wirtschaftlichem Populismus die Arbeiterklasse zurückgewinnen wollen.
  • Weshalb die Präsidentschaftswahl 2028 eine historische Chance für die US-Demokraten bietet.

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