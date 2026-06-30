Politik

Analyse: Putin jammert unter dem Druck – nun fehlt ihm Trumps Unterstützung

Die Fähigkeit der Ukraine, Ziele tief im russischen Hinterland zu treffen, verändert den Charakter des Krieges. An vielen Orten in Russland herrscht nun ein Mangel an Benzin und Diesel.
Autor
avtor
Hakon Redder
30.06.2026 06:03
Lesezeit: 9 min
Analyse: Putin jammert unter dem Druck – nun fehlt ihm Trumps Unterstützung
Vor mehr als drei Wochen begannen die Autofahrer auf der Halbinsel Krim, in langen Schlangen anzustehen, um tanken zu können. Nun ist der Verkauf von Benzin und Diesel an private Autofahrer vollständig eingestellt worden. (Foto: dpa) Foto: -

Im Folgenden:

  • Wie die jüngsten ukrainischen Angriffe auf Raffinerien eine Treibstoffkrise in Russland auslösen.
  • Warum der Kreml über den Verlust der politischen Unterstützung durch Donald Trump klagt.
  • Welche weitreichenden Folgen die Angriffe tief im russischen Hinterland auf den Kriegsverlauf haben.

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