Panorama

250 Jahre USA: Sieben verblüffende Fakten aus der US-Geschichte

Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist voller großer Momente – und kleiner Kuriositäten. Manche davon wirken fast unglaublich, andere werfen einen neuen Blick auf bekannte Ereignisse. Was steckt wirklich hinter einigen der erstaunlichsten Episoden aus 250 Jahren US-Geschichte?