Panorama

250 Jahre USA: Sieben verblüffende Fakten aus der US-Geschichte

Die Geschichte der Vereinigten Staaten ist voller großer Momente – und kleiner Kuriositäten. Manche davon wirken fast unglaublich, andere werfen einen neuen Blick auf bekannte Ereignisse. Was steckt wirklich hinter einigen der erstaunlichsten Episoden aus 250 Jahren US-Geschichte?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.06.2026 08:51
Lesezeit: 2 min
250 Jahre USA: Sieben verblüffende Fakten aus der US-Geschichte
Sieben kuriose und wenig bekannte Geschichten zeigen eine ganz andere Seite Amerikas. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum stammt die Melodie der US-Hymne aus Großbritannien?
  • Wie wurde ein einziges Tintenfass historisch berühmt?
  • Warum starben zwei Präsidenten am selben Jubiläumstag?

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