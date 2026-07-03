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Polestar USA: Wie Washington einen E-Autohersteller vom Markt fegt

Polestar darf in den USA bald keine neuen Autos mehr verkaufen. Offiziell geht es um nationale Sicherheit, in Wahrheit aber auch um die Frage, wie hart Washington gegen chinesisch kontrollierte Autokonzerne vorgeht. Der Fall zeigt, wie vernetzte Fahrzeuge zum geopolitischen Risiko werden und warum auch Europas Autoindustrie genau hinschauen sollte.
Autor
avtor
Emanuel Sidea
03.07.2026 05:34
Lesezeit: 8 min
Polestar USA: Wie Washington einen E-Autohersteller vom Markt fegt
Polestar verliert den US-Markt, während Volvo weiter verkaufen darf. (Foto: dpa | Sven Hoppe) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum Polestar ab 2027 keine neuen Autos mehr in den USA verkaufen darf.
  • Wie eine Entscheidung aus Washington den Elektroautohersteller hart trifft.
  • Weshalb Volvo weiterfahren darf, Polestar aber gestoppt wird.

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Emanuel Sidea

Zum Autor:

Emanuel Sidea ist seit mehr als 20 Jahren als Journalist tätig und arbeitet derzeit in New York als US-Korrespondent für die schwedische Zeitung Dagens Industri.

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