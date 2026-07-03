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Polestar USA: Wie Washington einen E-Autohersteller vom Markt fegt

Polestar darf in den USA bald keine neuen Autos mehr verkaufen. Offiziell geht es um nationale Sicherheit, in Wahrheit aber auch um die Frage, wie hart Washington gegen chinesisch kontrollierte Autokonzerne vorgeht. Der Fall zeigt, wie vernetzte Fahrzeuge zum geopolitischen Risiko werden und warum auch Europas Autoindustrie genau hinschauen sollte.