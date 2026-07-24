Immobilien

Mehr Aufträge am Bau im Mai: Tiefbau treibt Wachstum an

Das deutsche Bauhauptgewerbe verzeichnet für den Monat Mai ein spürbares Plus bei den Bestelleingängen. Getrieben von einer besonders starken Nachfrage in der Infrastruktur konnte die Branche ein deutliches Auftragswachstum verbuchen, während die Entwicklung in den verschiedenen Teilbereichen jedoch uneinheitlich verläuft.