Immobilien

Mehr Aufträge am Bau im Mai: Tiefbau treibt Wachstum an

Das deutsche Bauhauptgewerbe verzeichnet für den Monat Mai ein spürbares Plus bei den Bestelleingängen. Getrieben von einer besonders starken Nachfrage in der Infrastruktur konnte die Branche ein deutliches Auftragswachstum verbuchen, während die Entwicklung in den verschiedenen Teilbereichen jedoch uneinheitlich verläuft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.07.2026 12:42
Lesezeit: 1 min
Mehr Aufträge am Bau im Mai: Tiefbau treibt Wachstum an
Die Baubranche verzeichnet im Mai ein Auftragsplus von 3,3 Prozent: Während der Tiefbau boomt, bleibt der Wohnungsbau wegen hoher Zinsen das Sorgenkind (Foto: dpa). Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum die Baubranche trotz steigender Auftragszahlen inflationsbereinigt weniger Umsatz erwirtschaftet.
  • Weshalb das versprochene Infrastruktur-Sondervermögen noch nicht bei den deutschen Bauunternehmen ankommt.
  • Wie stark der Tiefbau zulegt, während der Wohnungsbau das Sorgenkind der Branche bleibt.

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