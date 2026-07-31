Unternehmen

Lidl greift in Polen an: 1.500 Filialen sind erst der Anfang

Die Expansion der deutschen Discounterkette in Polen wird sich deutlich beschleunigen. Obwohl Morgan Stanley vor einem Überangebot an Verkaufsflächen, einer nachlassenden Nachfrage und Margendruck warnt, kündigt der Lidl-Chef an, das Filialnetz in weniger als einem Jahrzehnt um 50 Prozent zu vergrößern. Niedrige Preise bleiben dabei oberste Priorität. Einsparungen will das Unternehmen außerhalb der Filialen erzielen.
Autor
avtor
Lukasz Rawa
31.07.2026 06:01
Lesezeit: 9 min
Lidl greift in Polen an: 1.500 Filialen sind erst der Anfang
Lidl-Chef kündigt Offensive an: "Der Preiswettbewerb wird dauern". (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

  • Warum Lidl sein Filialnetz in Polen trotz der Warnungen von Morgan Stanley massiv ausbaut.
  • Weshalb Morgan Stanley vor Überkapazitäten und sinkenden Margen im polnischen Einzelhandel warnt.
  • Wie der Discounter seine Logistikkosten mithilfe von künstlicher Intelligenz senken will.

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Lukasz Rawa

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Łukasz Rawa beschreibt seit über einem Jahrzehnt die Welt aus der Perspektive von Handelsketten, der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie der HoReCa-Branche. Bei Puls Biznesu analysiert er seit 2024 laufend Trends und Veränderungen in diesen Sektoren. In seiner Freizeit fotografiert er wilde Natur, schaut britische Krimis und genießt die japanische Küche.

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