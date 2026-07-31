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Lidl greift in Polen an: 1.500 Filialen sind erst der Anfang

Die Expansion der deutschen Discounterkette in Polen wird sich deutlich beschleunigen. Obwohl Morgan Stanley vor einem Überangebot an Verkaufsflächen, einer nachlassenden Nachfrage und Margendruck warnt, kündigt der Lidl-Chef an, das Filialnetz in weniger als einem Jahrzehnt um 50 Prozent zu vergrößern. Niedrige Preise bleiben dabei oberste Priorität. Einsparungen will das Unternehmen außerhalb der Filialen erzielen.