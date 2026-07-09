Deutschland kauft Tomahawk-Marschflugkörper in den USA

Dieses vom U.S. Central Command zur Verfügung gestellte Foto zeigt eine Tomahawk-Landrakete die vom Lenkwaffenzerstörer USS Thomas Hudner (DDG 116) der Arleigh Burke-Klasse zur Unterstützung der Operation Epic Fury abgefeuert wird, 5. März 2026. (Foto: dpa / U.S. Navy) Foto: U.S. Navy