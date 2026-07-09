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Milliarden-Zukauf: Deutz möchte Rüstungsfirma FFG kaufen

Der Motorenbauer Deutz setzt seinen Expansionskurs fort und hat zuletzt eine Akquisition nach der anderen verkündet. Nun plant das Unternehmen einen Großzukauf, um sein Rüstungsgeschäft deutlich auszubauen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
09.07.2026 08:57
Aktualisiert: 09.07.2026 08:57
Lesezeit: 2 min
Milliarden-Zukauf: Deutz möchte Rüstungsfirma FFG kaufen
Ein Militärjeep der Rüstungsfirma FFG steht bei der Rüstungsmesse Eurosatory am Messestand der Firma. Das Kürzel FFG steht für Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Der Kölner Motorenbauer Deutz AG möchte die Flensburger Firma kaufen. (Foto: dpa) Foto: Wolf von Dewitz

Im Folgenden:

  • Warum Deutz 1,6 Milliarden Euro für einen Rüstungskonzern ausgibt.
  • Weshalb der Milliarden-Deal noch nicht endgültig beschlossen ist.
  • Welche Bedeutung die Bundeswehr für FFG hat.

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