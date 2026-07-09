Milliarden-Zukauf: Deutz möchte Rüstungsfirma FFG kaufen

Ein Militärjeep der Rüstungsfirma FFG steht bei der Rüstungsmesse Eurosatory am Messestand der Firma. Das Kürzel FFG steht für Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Der Kölner Motorenbauer Deutz AG möchte die Flensburger Firma kaufen. (Foto: dpa) Foto: Wolf von Dewitz