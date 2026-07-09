Rheinmetall-Aktie: Warum der Rüstungsstar plötzlich Rost ansetzt

Rheinmetall-Aktie: Nach dem Höhenflug kommen die ersten Zweifel

Rheinmetall galt jahrelang als Flaggschiff der europäischen Aufrüstung. Im Sog des russischen Krieges gegen die Ukraine stieg die Aktie innerhalb von fünf Jahren um fast 1.300 Prozent. In diesem Jahr hat die Dynamik jedoch nachgelassen. Auf dem früheren Glanz zeigen sich die ersten Rostflecken. Gerade das macht die Rheinmetall-Aktie aus Anlegersicht interessant. Das berichten unsere Kollegen von Äripäev.

Seit Januar ist die Rheinmetall-Aktie um 30 Prozent gefallen. Auf ihrem Höhepunkt kostete ein Anteil mehr als 2.000 Euro, derzeit notiert er im Bereich von 1.000 Euro. Vom Börsenwert des Unternehmens sind Dutzende Milliarden Euro verschwunden. Besonders schmerzhaft war der Einbruch Ende Juni. Damals verlor die Aktie zeitweise fast 20 Prozent.

Im Mittelpunkt steht das F126-Fregattenprogramm. Daraus wäre der größte deutsche Marineauftrag seit dem Zweiten Weltkrieg geworden. Nach dem ursprünglichen Plan sollten sechs große U-Boot-Abwehrfregatten zum neuen Rückgrat der deutschen Marine werden. Rheinmetall bereitete sich darauf vor, das Projekt vom niederländischen Schiffbauer Damen Naval zu übernehmen, weil sich das Programm bereits seit Jahren verzögert hatte.

Auch finanziell handelte es sich um ein sehr großes Vorhaben. Verschiedene Quellen nannten ein Programmvolumen von bis zu 12,8 Milliarden Euro. Das erklärt, warum der Markt so heftig reagierte, als das Projekt schließlich gestrichen wurde.

Berlin teilte Ende Juni mit, auf die sechs F126-Fregatten zu verzichten und stattdessen acht kleinere Fregatten des Typs Meko A-200 beim deutschen Schiffbauer TKMS zu kaufen. Die Bundesregierung begründete die Entscheidung damit, dass das bisherige Projekt deutlich verspätet sei, die Kosten gestiegen seien und ein Wechsel des Hauptauftragnehmers zu Rheinmetall ein zusätzliches Risiko geschaffen hätte.

Nach Angaben der Regierung können die kleineren Meko-Schiffe die Kernaufgabe der Marine erfüllen, also die U-Boot-Abwehr. Damit soll Deutschland auch seine NATO-Verpflichtungen erfüllen können.

Die Reaktion des Marktes fiel hart aus. Der zeitweise fast 20-prozentige Tagesverlust war für Rheinmetall der größte Einbruch seit dem Frühjahr 2025. Der Rückgang blieb nicht auf Rheinmetall beschränkt, sondern erfasste den gesamten Sektor. Der Sensorhersteller Hensoldt fiel am folgenden Tag um weitere 6,7 Prozent. Der Antriebsspezialist Renk verlor 2,5 Prozent.

Analysten reagierten schnell. Jefferies senkte das Kursziel für Rheinmetall um 31 Prozent auf 1.300 Euro und kürzte die Umsatzerwartungen für 2030. Morgan Stanley schätzte, dass die Streichung des Programms für Rheinmetall eine Abschreibung von rund zwei Milliarden Euro bedeuten könnte. Jefferies verwies zugleich auf eine wichtige Nuance. An einem einzigen Tag verschwanden mehr als zehn Milliarden Euro Börsenwert. Das war deutlich mehr, als dem mutmaßlichen tatsächlichen Gewinnwert des verlorenen Vertrags entsprochen haben dürfte.

Genau darin liegt der Kern der Geschichte. Investoren verkauften die Aktie nicht nur wegen eines einzelnen Vertrags. Sie bewerteten die gesamte Wachstumsprämie des Marinegeschäfts neu, die nach Rheinmetalls Einstieg in den Schiffbau in den Aktienkurs eingepreist worden war.

JPMorgan-Analyst David Perry fasste es knapp zusammen. Die Nachricht habe daran erinnert, dass Regierungen ihre Meinung ändern können und dies auch tun. Genau das unterscheide den Verteidigungssektor von vielen anderen Branchen. Der Kunde sei fast immer ein souveräner Staat, dessen haushaltspolitische Prioritäten sich ändern können.

Der Fall F126 zeigte dem Markt, dass ein größeres Verteidigungsbudget nicht automatisch bedeutet, dass jeder große Auftrag auch bis zum Ende umgesetzt wird. Diese Sorge entstand nicht im luftleeren Raum. Verteidigungsaktien standen bereits seit mehreren Monaten unter Druck. Ein Sektor, der 2025 außergewöhnliche Renditen lieferte, wirkt 2026 deutlich träger. Investoren kaufen nicht mehr blind den gesamten Sektor, sondern wählen immer genauer aus, auf welche Unternehmen sie setzen. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Rheinmetall-Aktie: Fundamentaldaten sprechen gegen den Absturz

Wer auf die tatsächlichen Kennzahlen von Rheinmetall blickt, stößt auf einen interessanten Widerspruch. Die Fundamentaldaten des Unternehmens scheinen nicht zu rechtfertigen, dass der Aktienwert innerhalb von sechs Monaten um ein Drittel gefallen ist.

2025 steigerte der Konzern seinen Umsatz um 29 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 33 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro. Die operative Marge erreichte 18,5 Prozent. Der Auftragsbestand lag auf Rekordniveau. Nach unterschiedlichen Angaben beträgt er 73 Milliarden Euro. Das bedeutet Arbeit für Jahre, unabhängig davon, wer welchen Einzelauftrag gewinnt.

Ganz rosig ist die Lage dennoch nicht. Die Ergebnisse des ersten Quartals blieben klar hinter den Erwartungen des Marktes zurück und verstärkten den Kursrutsch. Der Umsatz lag bei 1,94 Milliarden Euro, während der Markt 2,20 Milliarden Euro erwartet hatte. Der Gewinn je Aktie betrug 2,18 Euro und lag ebenfalls unter den Erwartungen.

Nach den Zahlen fiel die Aktie an einem Tag um mehr als 15 Prozent. Positiv war, dass sich die operative Marge auf 11,6 Prozent verbesserte. Das Problem lag eher im Zeitpunkt von Lieferungen und im Aufbau von Lagerbeständen, der den Cashflow belastete.

Trotz des Rückgangs lautet der Analystenkonsens weiterhin "Kaufen". Die Kursziele gehen allerdings stark auseinander. Die niedrigeren Erwartungen liegen bei rund 1.000 bis 1.300 Euro, die höheren reichen bis 2.300 Euro.

Morningstar zählt zu den optimistischsten Stimmen im Sektor. Nach Einschätzung der Analysten liegt der faire Wert von Rheinmetall bei 2.380 Euro. Vom aktuellen Niveau aus würde das nahezu eine Verdopplung der Aktie bedeuten.

Auch die Prognosen des Unternehmens selbst bleiben ambitioniert. Für 2026 erwartet das Management ein Umsatzwachstum auf 14 bis 14,5 Milliarden Euro und eine Marge von fast 19 Prozent.

Das Verhalten von Vorstandschef Armin Papperger zeigt ebenfalls Vertrauen. Nach dem scharfen Kursrückgang kaufte er persönlich Rheinmetall-Aktien für drei Millionen Euro. Ein solcher Insiderkauf gilt üblicherweise als Zeichen dafür, dass das Management stärker an den Wert des Unternehmens glaubt als der Markt. Weiterlesen Rheinmetall-Aktie crasht: Wie tief kann es noch gehen?

Rheinmetall-Aktie kaufen? Der Superzyklus steht erst am Anfang

Rheinmetall-Aktie: Starker Auftragsbestand, schwacher Aktienkurs – die Hintergründe

Rheinmetall-Aktie: Politische Schlagzeilen bestimmen den Kurs

Obwohl die Rheinmetall-Aktie deutlich von ihren Höchstständen zurückgekommen ist, reicht das derzeit noch nicht für einen Kauf. Auch bei freier Liquidität von 35.000 Euro wäre ein Einstieg aus dieser Perspektive noch zu früh.

Der Grund liegt nicht darin, dass Rheinmetall vor dem Hintergrund der allgemeinen Abkühlung im Verteidigungssektor zu einem schwächeren Unternehmen geworden wäre. Im Gegenteil. Der Auftragsbestand ist rekordhoch, die Margen sind stark, und das Management hat mit dem Aktienkauf des Vorstandschefs Vertrauen in das Unternehmen signalisiert.

Zurückhaltung ergibt sich vielmehr daraus, dass sich die Aktie derzeit stärker im Rhythmus politischer Schlagzeilen bewegt als im Rhythmus der operativen Entwicklung des Unternehmens. In einer solchen Lage kauft ein Anleger nicht nur ein Unternehmen. Er setzt zugleich darauf, in welche Richtung die nächste Nachricht den Markt bewegt.

Vor einer Investition sollte sichtbar werden, dass das Management nach dem F126-Rückschlag Vertrauen zurückgewinnt und Ziele nennt, die der Markt ernst nehmen kann. Außerdem wäre eine Stabilisierung des Aktienkurses wichtig. Gefragt wären weniger abrupte Bewegungen bei jedem geopolitischen Hinweis.

Wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, kann sich eine Kaufgelegenheit ergeben.

Für deutsche Anleger ist die Rheinmetall-Aktie damit mehr als ein gewöhnlicher Rüstungstitel. Sie steht für die Frage, ob Deutschlands sicherheitspolitische Zeitenwende tatsächlich verlässlich in Aufträge, Margen und planbare Unternehmensgewinne übersetzt wird.