Finanzen

Rheinmetall-Aktie: Starker Auftragsbestand, schwacher Aktienkurs – die Hintergründe

Bei der Rheinmetall-Aktie prallen derzeit starke Fundamentaldaten und wachsende Zweifel am kurzfristigen Kursverlauf aufeinander. Eine neue Kooperation mit der Telekom und ein voller Auftragsbestand liefern Argumente für Optimisten. Doch warum reagiert der Markt trotzdem so nervös auf die jüngsten Entwicklungen?
Autor
avtor
Markus Gentner
11.05.2026 17:36
Lesezeit: 3 min
Rheinmetall-Aktie: Starker Auftragsbestand, schwacher Aktienkurs – die Hintergründe
Die Rheinmetall-Aktie reagiert auf Quartalszahlen, Analystenreaktionen und neue Projekte. (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Rheinmetall-Aktien unter Druck: Quartalszahlen, Analystenreaktionen und neue Drohnenabwehr-Pläne

Die Rheinmetall-Aktie steht zum Wochenstart erneut mächtig unter Druck. Nach den jüngsten Quartalszahlen, einer spürbaren Korrektur gegenüber den vorherigen Höchstständen und einer frischen Analystenabstufung rücken für Anleger nun vor allem zwei Fragen in den Mittelpunkt: Wie belastbar ist der operative Wachstumskurs des DAX-Werts und welche Impulse können neue Aufträge sowie technologische Partnerschaften liefern?

Auslöser der jüngsten Unsicherheit waren zunächst die Rheinmetall-Zahlen für das erste Quartal 2026. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern steigerte den Umsatz nach Unternehmensangaben um 8 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte um 17 Prozent zu. Damit zeigte der Konzern operativ weiter Wachstum. Allerdings blieb der Umsatz unter den Markterwartungen. Rheinmetall führte das vor allem auf Verschiebungen ins zweite Quartal zurück und bestätigte zugleich die Prognose für das Gesamtjahr 2026.

Genau an diesem Punkt scheidet sich derzeit die Einschätzung am Markt.

Hoher Auftragsbestand trifft auf wachsende Zweifel

Einerseits spricht für Rheinmetall weiterhin der außergewöhnlich hohe Auftragsbestand. Reuters zufolge lag er zuletzt bei rund 73 Milliarden Euro und damit deutlich über dem Vorjahreswert. Zudem erwartet das Unternehmen im zweiten Quartal eine Beschleunigung des Geschäfts, unter anderem durch Produktionsfortschritte in Spanien sowie anstehende Auslieferungen. Andererseits achten Investoren inzwischen genauer auf die operative Umsetzung. Nach dem starken Lauf der vergangenen Jahre reicht ein grundsätzlich positives Bild allein nicht mehr aus, wenn einzelne Kennzahlen die Erwartungen verfehlen.

Das zeigt sich auch im Kursbild. Laut finanzen.net notierte die Rheinmetall-Aktie am 11. Mai 2026 zeitweise nur noch bei rund 1.165 bis 1.170 Euro und damit klar unter den Niveaus, die noch vor wenigen Wochen zu sehen waren. Auf Sicht von einem Monat ergibt sich damit ein deutlicher Rückgang. Zusätzlich markierte die Aktie nach Angaben von finanzen.net ein neues 52-Wochen-Tief. Das unterstreicht, dass der Markt derzeit nicht nur auf langfristige Wachstumschancen schaut, sondern kurzfristig vor allem Ergebnisqualität, Timing und Erwartungsmanagement bewertet.

Rheinmetall-Aktie aktuell: JPMorgan-Abstufung erhöht Druck auf Rheinmetall-Aktie

Verstärkt wurde der Druck zuletzt durch eine neue Analystenstimme. JPMorgan hat die Rheinmetall-Aktie am 8. Mai von „Overweight“ auf „Neutral“ abgestuft und das Kursziel von 2.130 auf 1.500 Euro gesenkt. Die Begründung ist für den Markt relevant: Zwar bleibt auch JPMorgan grundsätzlich konstruktiv für den europäischen Verteidigungssektor, sieht bei Rheinmetall kurzfristig aber Gegenwind. Genannt wurden unter anderem wiederholte Abweichungen von Markterwartungen sowie das Risiko weiterer Anpassungen bei Gewinnschätzungen.

Im Montagshandel an der Frankfurter Börse geriet die Rüstungsaktie erneut unter Druck. Zeitweise rutschte der DAX-Wert im Tagestief auf 1.555,20 Euro ab – gegenüber dem Schlusskurs von Freitag ein Minus von annähernd 4 Prozent. Kurz vor Handelsschluss büßt die Rheinmetall-Aktie aktuell noch 3,7 Prozent ein bei 1.172,60 Euro.

Ganz so einseitig ist das Analystenbild allerdings nicht. Die breitere Marktsicht bleibt deutlich freundlicher. finanzen.net verwies zuletzt für die im April beobachteten Analystenschätzungen auf durchweg positive Bewertungen mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 2.144 Euro. Auch auf MarketScreener liegt das mittlere Kursziel noch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Das zeigt: Der Markt zweifelt derzeit weniger am strukturellen Verteidigungstrend als an der Frage, wie reibungslos Rheinmetall diesen Trend in den kommenden Quartalen in Umsatz, Marge und Cashflow übersetzen kann.

Fundamentale Nachrichtenlage bleibt bei Rheinmetall stark

Fundamental bleibt die Nachrichtenlage zugleich robust. Erst Ende April meldete Rheinmetall einen Bundeswehr-Abruf über weitere Soldatensysteme im Wert von rund 1,04 Milliarden Euro brutto. Der Auftrag soll im zweiten Quartal verbucht werden und stützt die Visibilität für das laufende Jahr. Hinzu kommt die strategische Erweiterung durch das Marinegeschäft nach der NVL-Übernahme, die Rheinmetall stärker als umfassenden Anbieter für verschiedene militärische Domänen positionieren soll.

Neu hinzugekommen ist am heutigen Montag zudem eine Kooperation mit der Deutschen Telekom. Beide Unternehmen wollen gemeinsam eine Drohnenabwehr für zivile Objekte entwickeln. Ziel ist es, Drohnen frühzeitig zu erkennen und sie anschließend durch Störsignale ("Jamming"), Abfangdrohnen oder künftig möglicherweise auch per Laser zu stoppen – etwa zum Schutz von Kraftwerken, Industrieanlagen, Brücken und anderer kritischer Infrastruktur. Flugabwehrgeschütze sind dabei nicht vorgesehen.

Die Telekom bringt ihre Expertise bei Mobilfunknetzen und der Erkennung genutzter Frequenzen in das Projekt ein. Rheinmetall übernimmt weitere Sensorik sowie die Effektoren, darunter Lasersysteme.

Das Thema passt zum sicherheitspolitischen Umfeld und zeigt, dass Rheinmetall seine Technologien nicht nur im klassischen Verteidigungsgeschäft, sondern auch im Schutz kritischer Infrastruktur platzieren will. Für die Börse ist das kurzfristig kein harter Ergebnistreiber, mittel- bis langfristig aber ein Signal für zusätzliche Anwendungsfelder.

Rheinmetall-Aktie: Warum die nächsten Wochen sind

Für Anleger und Marktbeobachter wird damit die nächste Phase entscheidend. Die Rheinmetall-Aktie bleibt eng an operative Ausführung, Auftragseingänge und politische Rüstungsdynamik gekoppelt. Die ordentliche Hauptversammlung am 12. Mai 2026 dürfte deshalb ebenfalls genau verfolgt werden. Dort wird der Markt besonders auf Aussagen zum weiteren Jahresverlauf, zur Integration des Marinegeschäfts und zu den Erwartungen für neue Großaufträge achten.

Unterm Strich bleibt die Lage zweigeteilt: Die Rheinmetall-Aktie profitiert weiter von einem starken strukturellen Umfeld, hoher Auftragsdynamik und neuen Projekten. Kurzfristig dominiert jedoch die Skepsis, ob das Unternehmen die sehr hohen Erwartungen des Marktes ohne weitere Reibungsverluste erfüllen kann. Genau dieser Spannungsbogen erklärt, warum die Aktie trotz guter Branchenaussichten derzeit unter Druck steht.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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