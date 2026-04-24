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Boom-Branche Rüstung: Rheinmetall wird von Bewerbungswelle überrollt

Vom umstrittenen Waffenbauer zum begehrten Top-Arbeitgeber: Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall erlebt einen beispiellosen Ansturm auf dem Arbeitsmarkt. Mit jährlich rund 350.000 Bewerbungen erreicht das Interesse an einer Anstellung beim Rüstungsriesen eine neue Dimension – ein Trend, der laut Konzernchef Armin Papperger mittlerweile sogar die Grenzen seines Privatlebens überschreitet.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.04.2026 14:42
Lesezeit: 2 min
Boom-Branche Rüstung: Rheinmetall wird von Bewerbungswelle überrollt
Rheinmetall erlebt einen beispiellosen Bewerbungsansturm und erwartet 2025 bis zu 15 Milliarden Euro Umsatz. Was steckt hinter dem Boom der Rüstungsbranche? (Foto: dpa) Foto: Swen Pförtner

Im Folgenden:

  • Warum Rheinmetall jährlich rund 350.000 Bewerbungen erhält und zum Top-Arbeitgeber wurde.
  • Wie Rheinmetall seine Produktionskapazitäten für Munition und Fahrzeuge vervielfacht hat.
  • Weshalb Rheinmetall-Chef Papperger erst zwischen 2035 und 2040 mit dem Höhepunkt rechnet.

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