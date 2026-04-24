Unternehmen

Boom-Branche Rüstung: Rheinmetall wird von Bewerbungswelle überrollt

Vom umstrittenen Waffenbauer zum begehrten Top-Arbeitgeber: Der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall erlebt einen beispiellosen Ansturm auf dem Arbeitsmarkt. Mit jährlich rund 350.000 Bewerbungen erreicht das Interesse an einer Anstellung beim Rüstungsriesen eine neue Dimension – ein Trend, der laut Konzernchef Armin Papperger mittlerweile sogar die Grenzen seines Privatlebens überschreitet.