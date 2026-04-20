Wirtschaft

Deutsche Industrie schlägt Alarm: Steigende Kosten, geopolitische Risiken und politische Unsicherheiten belasten massiv

Zwischen Iran-Krieg, US-Zöllen und hohen Energiepreisen gerät die deutsche Industrie immer stärker ins Wanken. Verbände fordern entschlossene Maßnahmen von der Politik. Doch wie groß ist der Handlungsdruck wirklich – und droht eine dauerhafte Krise?