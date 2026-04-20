Wirtschaft

Deutsche Industrie schlägt Alarm: Steigende Kosten, geopolitische Risiken und politische Unsicherheiten belasten massiv

Zwischen Iran-Krieg, US-Zöllen und hohen Energiepreisen gerät die deutsche Industrie immer stärker ins Wanken. Verbände fordern entschlossene Maßnahmen von der Politik. Doch wie groß ist der Handlungsdruck wirklich – und droht eine dauerhafte Krise?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 10:04
Lesezeit: 2 min
Deutsche Industrie schlägt Alarm: Steigende Kosten, geopolitische Risiken und politische Unsicherheiten belasten massiv
Iran-Krieg, US-Zölle und hohe Energiepreise belasten die Wirtschaft. (Foto: iStockphoto.com/dongfang zhao) Foto: dongfang zhao

Im Folgenden:

  • Warum sieht die Industrie den Standort Deutschland zunehmend kritisch?
  • Wie stark belasten Iran-Krieg und US-Zölle die Wirtschaft?
  • Welche Rolle spielen Energiepreise und Inflation aktuell?

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