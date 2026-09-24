Politik

Grönland-Abkommen mit Trump: Eine Frage bleibt offen

Wir waren in New York dabei, an einem historischen Tag für Dänemark. Als die Erleichterung einsetzte, kam jedoch auch eine Erkenntnis auf: Es ist schwer, sich auf irgendetwas zu verlassen, wenn Donald Trump beteiligt ist.
Autor
avtor
Johanne Fischer
24.09.2026 08:47
Lesezeit: 9 min
Grönland-Abkommen mit Trump: Eine Frage bleibt offen
Der Grönland-Deal steht, doch Trump lässt die entscheidende Frage offen. (Bild: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum Donald Trump bei der Frage nach seinen Eigentumsansprüchen auf Grönland schwieg.
  • Wie das neue Abkommen den USA dauerhaften militärischen Einfluss in Grönland sichert.
  • Weshalb die dänische Regierung trotz des geschlossenen Abkommens weiterhin besorgt bleibt.

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