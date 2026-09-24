Finanzen

Kfz-Finanzierungen: Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken

Mehr neue Kredite für den privaten Konsum, weniger für betriebliche Investitionen. Die Halbjahresbilanz der Kreditbanken hat zwei Seiten. Ihr Verband appelliert an die Politik.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.09.2026 07:18
Lesezeit: 1 min
Kfz-Finanzierungen: Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken
Während die Konsumfinanzierung stieg, schwächelten Investitionen von Unternehmen weiterhin. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken

Deutschlands Kreditbanken haben im ersten Halbjahr kräftig neue Kredite vergeben - vor allem an Verbraucher für Einkäufe auf Pump. Insgesamt legte das Neugeschäft verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 76 Milliarden Euro zu, wie der Kreditbankenverband (früher Bankenfachverband) mitteilte.

Während die Konsumfinanzierung um 3,7 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro stieg - maßgeblich getrieben von Kfz-Finanzierungen - schwächelten Investitionen von Unternehmen weiterhin: Neue Kredite im Volumen von 7,3 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeuteten einen Rückgang um 1,5 Prozent.

Schwächelte Investitionen von Unternehmen

Die wirtschaftliche Erholung komme in Gang, bilanzierte Verbandsgeschäftsführer Jens Loa. Wichtig sei, dass die Politik die Investitionsbedingungen für Unternehmen dauerhaft verbessere: "Dazu gehören verlässliche Rahmenbedingungen und weniger unnötige regulatorische Belastungen."

Der Kreditbankenverband hat 47 Mitgliedsinstitute, die auf Konsumfinanzierung, Investitionsfinanzierung und Kfz-Finanzdienstleistungen spezialisiert sind. Ende Juni hatten die Kreditbanken 242,6 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen.

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