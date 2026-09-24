Kfz-Finanzierungen: Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken

Während die Konsumfinanzierung stieg, schwächelten Investitionen von Unternehmen weiterhin. (Foto: dpa)

Während die Konsumfinanzierung stieg, schwächelten Investitionen von Unternehmen weiterhin. (Foto: dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Konsum auf Pump treibt Wachstum der Kreditbanken

Deutschlands Kreditbanken haben im ersten Halbjahr kräftig neue Kredite vergeben - vor allem an Verbraucher für Einkäufe auf Pump. Insgesamt legte das Neugeschäft verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 4,1 Prozent auf 76 Milliarden Euro zu, wie der Kreditbankenverband (früher Bankenfachverband) mitteilte.

Während die Konsumfinanzierung um 3,7 Prozent auf 34,3 Milliarden Euro stieg - maßgeblich getrieben von Kfz-Finanzierungen - schwächelten Investitionen von Unternehmen weiterhin: Neue Kredite im Volumen von 7,3 Milliarden Euro für Maschinen, Fahrzeuge oder Spezialtechnik bedeuteten einen Rückgang um 1,5 Prozent.

Schwächelte Investitionen von Unternehmen

Die wirtschaftliche Erholung komme in Gang, bilanzierte Verbandsgeschäftsführer Jens Loa. Wichtig sei, dass die Politik die Investitionsbedingungen für Unternehmen dauerhaft verbessere: "Dazu gehören verlässliche Rahmenbedingungen und weniger unnötige regulatorische Belastungen."