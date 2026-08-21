Politik

E-Auto-Förderung: Deutsche Hersteller zahlen, chinesische Hersteller profitieren

Milliarden für die Verkehrswende, Rabatte für Käufer und Rekordwachstum bei Elektroautos: Die Förderung scheint zu wirken. Gleichzeitig verlieren deutsche Hersteller im Heimatmarkt an Boden, während günstige Importe durchstarten. Kann eine klimapolitisch erfolgreiche Prämie zum industriepolitischen Eigentor für Deutschland werden?