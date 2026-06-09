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Entlassungswelle: Kurz und schmerzhaft – wie Kündigungen in Deutschland ablaufen

Kündigungen in Deutschland nehmen stark zu und viele Arbeitnehmer trifft eine Entlassung überraschend, schnell und oft ohne Abfindung. Der neue Kündigungsreport 2026 gibt Aufschluss darüber, wie Kündigungen durch Arbeitgeber wirklich ablaufen – und welche Folgen das Aus für Betroffene hat.