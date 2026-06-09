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Entlassungswelle: Kurz und schmerzhaft – wie Kündigungen in Deutschland ablaufen

Kündigungen in Deutschland nehmen stark zu und viele Arbeitnehmer trifft eine Entlassung überraschend, schnell und oft ohne Abfindung. Der neue Kündigungsreport 2026 gibt Aufschluss darüber, wie Kündigungen durch Arbeitgeber wirklich ablaufen – und welche Folgen das Aus für Betroffene hat.
Autor
Mirell Bellmann
09.06.2026 10:56
Aktualisiert: 09.06.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Entlassungswelle: Kurz und schmerzhaft – wie Kündigungen in Deutschland ablaufen
Kündigungsreport 2026: Viele Entlassungen kommen ohne Vorwarnung. (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum fast die Hälfte aller Entlassenen in Deutschland ohne Abfindung geht.
  • Wie KI als Kündigungsgrund binnen vier Jahren von einem auf acht Prozent stieg.
  • Welche Branchen und Betriebsgrößen das höchste Entlassungsrisiko aufweisen.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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