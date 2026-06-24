Finanzen

EU Listing Act entfesselt Europas Kapitalmärkte

Europa will seine Unternehmen zurück an die Börse locken. Der EU Listing Act verspricht kürzere Prospekte, niedrigere Kosten und mehr Kontrolle für Gründer. Doch was nach Bürokratieabbau klingt, verändert die Machtbalance zwischen Firmen, Investoren und Banken. Für Anleger entsteht ein größerer Markt, aber auch ein härterer Prüfauftrag.
Autor
avtor
Albina Kenda
24.06.2026 05:57
Lesezeit: 8 min
EU Listing Act entfesselt Europas Kapitalmärkte
Der EU Listing Act soll Firmen an Europas Märkten halten und Anlegern neue Wachstumswerte öffnen. (Foto: dpa | Michael Kappeler) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum der EU Listing Act Europas Börsen verändern kann.
  • Wie Brüssel Unternehmen von Bankkrediten unabhängiger machen will.
  • Welche Regeln Börsengänge künftig schneller und günstiger machen.

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Albina Kenda

Zum Autor:

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

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