US-Marktbericht: Aktien schließen wegen steigender Ölpreise und kletternder Anleiherenditentitle

Makroökonomischer Druck durch Zinsen und Öl

Die US-Aktienmärkte verzeichneten am Donnerstag den vierten Verlusttag in Folge, da die Ölpreise aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten in die Höhe schnellten und die Renditen von US-Staatsanleihen ihren Aufwärtstrend fortsetzten.

Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte ein Dreijahreshoch und lag bei US-Börsenschluss bei 4,96 Prozent.

Dies folgte auf die Ankündigung des US-Finanzministeriums, das ursprüngliche Volumen seines nächsten Rückkaufs länger laufender Staatsanleihen zu verdreifachen, was die Anleger am Mittwoch zunächst enttäuscht hatte.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg auf über 108 US-Dollar, da die USA und der Iran ihre schwersten Angriffe auf die Schifffahrt seit Beginn ihres sechs Monate alten Konflikts durchführten. Zudem berichtete Reuters, dass mit dem Iran verbündete Huthi-Milizen die jemenitische Hafenstadt Mocha unter ihre Kontrolle gebracht hätten.

Indizes im Minus und Verluste im Chipsektor

Der S&P 500 verlor 0,58 Prozent auf 7.591,70 Punkte, während der Dow Jones Industrial Average den vierten Tag in Folge im Minus schloss und bei 52.064,10 Punkten aus dem Handel ging.

Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 0,65 Prozent auf 26.081,72 Punkte.

Halbleiter- und Computerhardware-Unternehmen zogen den S&P 500 nach unten.

Micron Technology verlor 4,9 Prozent, während Intel und HP 5,57 beziehungsweise 6,23 Prozent einbüßten.

Das Medizintechnikunternehmen Cooper Companies führte die Verliererliste im Index an und brach um 14,73 Prozent ein, nachdem das Unternehmen eine schwächer als erwartet ausgefallene Prognose für das vierte Quartal vorgelegt und die Umsatzschätzungen für das dritte Quartal verfehlt hatte.

Einzelne Gewinner trotzen dem Abwärtstrend

Skyworks Solutions bildete die Ausnahme im Chipsektor und legte um 9,79 Prozent zu, während die Social-Media-Plattform Reddit den S&P 500 nach oben trieb und ein Plus von 6,10 Prozent verbuchte.

Nvidia belastete den Dow Jones mit einem Minus von 2,26 Prozent, ebenso wie Nike und Salesforce, die 1,98 beziehungsweise 0,43 Prozent verloren.

Apple führte die Gewinnerliste im Index mit einem Plus von 3,56 Prozent an – einen Tag nach seiner Produktpräsentation, bei der das Unternehmen die iPhone-Preise um 100 US-Dollar anhob und sein neues faltbares Smartphone-Modell, das iPhone 18 Pro sowie die AirPods 5 vorstellte.

Alphabet and Walt Disney gehörten ebenfalls zu den Gewinnern und legten um 0,59 beziehungsweise 1,60 Prozent zu.