Politik

Iran-Krieg im Fokus: Wie stark ist Europa wirklich betroffen?

Die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran verschärft die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und rückt mögliche wirtschaftliche Folgen für Europa stärker in den Fokus. Welche Risiken entstehen für Europas Wirtschaft und Sicherheit, wenn der Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran weiter eskaliert?