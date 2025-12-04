Technologie

Lockerung der Gentechnik-Regeln im Supermarkt: Was Verbraucher jetzt wissen müssen

Neue EU-Vorgaben aus Brüssel: Gibt es im Supermarkt bald keinen Hinweis mehr auf genveränderte Lebensmittel? Was sich für Obst, Gemüse und die Wahlfreiheit der Verbraucher ändert.