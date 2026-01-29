Goldpreis stoppt Rekordlauf: Edelmetallmärkte drehen plötzlich – Trendwende oder Korrektur?

Erst ein neues Goldpreis-Rekordhoch, dann die Gegenbewegung: Gold, Silber und Kupfer fallen

An den Börsen befinden sich die Metallpreise seit Wochen im Aufwärtstrend. Doch am Donnerstag kam es zu starken Schwankungen bei den Kursen von Gold, Silber und auch Kupfer. Kaum waren für die wichtigsten Metalle neue Höchststände erreicht, setzte eine deutliche Gegenbewegung ein. An der Metallbörse in London wurde Gold am Donnerstag zu einem Rekordpreis von 5.595 US-Dollar je Feinunze gehandelt.

Seit Mitte Januar legte der Goldkurs aktuell um etwas mehr als 20 Prozent zu. Als entscheidender Preistreiber gilt die Flucht in sichere Anlagen wegen wachsender geopolitischer Risiken. Doch am späten Nachmittag rutschte das gelbe Edelmetall nach dem Goldpreis-Rekordhoch über 5.500 US-Dollar plötzlich ab, nun tendiert der Goldpreis aktuell bei 5.350 US-Dollar annähernd 1,2 Prozent leichter.

Goldpreis heute: Allzeithoch, Gewinnmitnahmen, große Volatilität

Zuletzt hat US-Außenminister Marco Rubio dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. Die iranische Regierung hat daraufhin eine Notstandsverordnung erlassen, mit der sie zentrale Befugnisse an die Provinzen überträgt. An den Finanzmärkten verstärkt das die Sorge, dass sich geopolitische Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf ausweiten könnten. Am Nachmittag setzten dann jedoch Gewinnmitnahmen ein, wie Marktbeobachter erklärten. Ausgehend von Kursverlusten an der New Yorker Börse haben sich nach Einschätzung der Analystin Christine Romar vom Handelshaus CMC Markets spekulative Anleger im großen Stil von Gold-Anlagen getrennt.

Der Goldpreis fiel in kurzer Zeit um etwa 300 Dollar und wurde zeitweise nur noch bei 5.260 Dollar gehandelt. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch beim Silberpreis. Kaum wurde ein Allzeithoch von 121,65 Dollar je Unze erreicht, setzte eine kräftige Gegenbewegung ein. Die Notierung brach ebenfalls rasch ein und lag zuletzt deutlich niedriger bei nur noch 112,14 Dollar.

Silberpreis: Plötzlich unter Druck

Silber war in den vergangenen Wochen und Monaten sogar noch stärker gefragt als Gold. 2025 war der Preis für Silber um knapp 150 Prozent gestiegen. Edelmetalle – allen voran Goldpreis und Goldpreis heute – gelten bei vielen Investoren als "sichere Häfen" in Krisenzeiten. In den vergangenen Wochen haben zahlreiche geopolitische Risiken wie der US-Angriff auf Venezuela, die Grönland-Krise oder die angespannte Lage im Iran die Anleger verunsichert.

Silber ist zudem ein bedeutendes Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Neben der Flucht in sichere Anlagen gilt daher auch eine steigende Nachfrage im Zuge einer stärkeren konjunkturellen Entwicklung als Preistreiber. Goldpreis-Rekordhoch und Goldkurs aktuell stehen dabei besonders im Fokus.

Rekordhoch auch bei Kupfer

Neben den Edelmetallen gab es im Handelsverlauf auch ein Rekordhoch bei Kupfer, das an der Metallbörse in London zeitweise bei 14.400 Dollar je Tonne gehandelt wurde. Hier folgte auf den stärksten Preissprung seit 2009 von etwa 10 Prozent ebenfalls eine deutliche Gegenbewegung.

Seit etwa einem halben Jahr geht es auch mit dem Kupferpreis nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember deutlich an Tempo gewonnen hat. Am Markt wurde auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt überraschend stark gewachsen war.

Jüngste Konjunkturdaten deuten auf eine weiter robuste US-Wirtschaft hin, was auch einen höheren Verbrauch von Industriemetallen zur Folge hat. Außerdem wird mit einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer für Rechenzentren und für den Ausbau der Alternativen Energien gerechnet. Generell wird Kupfer vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht. Der Goldpreis bleibt dennoch das zentrale Thema, da Goldpreis heute, Goldkurs aktuell und das Goldpreis-Rekordhoch weiterhin Anleger weltweit beschäftigen.

Goldpreis bleibt trotz Rücksetzer im Mittelpunkt

Der jüngste Rückgang zeigt, wie schnell sich die Stimmung an den Märkten drehen kann. Nach dem Goldpreis-Rekordhoch kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen, die auch Silber und Kupfer belasteten. Dennoch bleibt der Goldpreis für viele Anleger ein wichtiger Schutz in unsicheren Zeiten. Geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Erwartungen und die Nachfrage aus Industrie und Technologie beeinflussen die Entwicklung weiterhin stark. Ob die aktuelle Bewegung nur eine kurzfristige Korrektur ist oder eine größere Trendwende einleitet, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.