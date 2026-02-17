Wirtschaft

Europa rüstet auf: Wer profitiert und welche Risiken wachsen?

Europa rüstet in historischem Tempo auf. Die Industrie profitiert, doch SIPRI warnt vor neuen Abhängigkeiten, wachsenden Schulden und Erosion der Transparenz. Der Rüstungsboom wird zum Stresstest für Europas politische Prioritäten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.02.2026 05:48
Aktualisiert: 17.02.2026 06:00
Lesezeit: 9 min
Europas Aufrüstung: Wer kassiert und wer zahlt am Ende die Rechnung? (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum Europas Militärausgaben seit 2021 um mehr als 50 Prozent gestiegen sind.
  • Weshalb große Rüstungskonzerne wie Thales, Safran und Rheinmetall am stärksten profitieren.
  • Welche Risiken durch wachsende Schulden, sinkende Transparenz und neue Abhängigkeiten entstehen.

