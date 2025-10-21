Finanzen

ETF oder Fonds oder Aktien: Welche Geldanlage lohnt sich in unsicheren Zeiten?

Hohe Inflation, schwankende Zinsen und geopolitische Konflikte machen Investoren derzeit das Leben schwer. Ob Privatanleger oder Unternehmer, die wichtigste Frage lautet jetzt: Wohin mit dem Geld, damit es sicher bleibt und trotzdem weiter wächst? Die besten Optionen sind ETFs, Investmentfonds und Einzelaktien. In diesem Ratgeber verraten wir Ihnen, was jede Anlageform kann, wo Risiken liegen können und wie Sie die verschiedenen Börsenprodukte sinnvoll miteinander kombinieren können.