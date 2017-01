Bahnchef Grube offenbar zurückgetreten

Deutsche Bahn

Einem Medienbericht zufolge tritt Deutsche Bahn-Chef Rüdiger Grube zurück.

Bahnchef Rüdiger Grube ist am Montag wegen eines Streits um seine geplante Vertragsverlängerung zurückgetreten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Aufsichtsratskreisen. Grube habe dem Kontrollgremium vorgeworfen, sich nicht an Absprachen gehalten zu haben. Ihm sei zuvor eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden, er habe im Gegenzug auf eine Gehaltserhöhung verzichtet, hieß es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. In der Sitzung der Kontrolleure am Montag habe man ihm dann aber doch nur zwei weitere Jahre als Vorstandschef geben wollen. Die Pressestelle der Bahn gab zu dem Bericht zunächst keine Stellungnahme ab. Grube führt den Konzern seit 2009.

Der Aufsichtsrat hatte sich bereits im Dezember auf eine Verlängerung festgelegt, die Laufzeit des neuen Kontrakts aber offengelassen. Das Gremium beschäftigt sich in der Sitzung auch mit der schwierigen Lage bei der Güterbahn DB Cargo und der Digital-Strategie des Konzerns.

Bei der kriselnden Tochtergesellschaft DB Cargo ist der Sanierungskurs zwischen Geschäftsführung und der Gewerkschaft EVG seit langem umstritten. Das Unternehmen will kleinere Verladestellen in Deutschland schließen, dadurch fielen laut Gewerkschaft mehr als 2000 Arbeitsplätze weg. Gegen diese Pläne wehren sich EVG und Betriebsrat heftig, sie verlangen ein „Wachstumskonzept“. DB Cargo schrieb 2015 einen hohen Verlust. Bis Ende 2018 will die Tochter wieder profitabel werden und plant in den Folgejahren deutliche Umsatzsteigerungen.

Bei der Digitalisierung geht es nach den Worten von Bahnchef Grube um die Beziehung zu den Kunden, interne Abläufe und die Nutzung neuer, datenbasierter Geschäftsmodelle. Dafür werde die Bahn in den nächsten zwei Jahren insgesamt rund eine Milliarde Euro investieren, sagte Grube vor kurzem bei einem Neujahrsempfang

*** Für PR, Gefälligkeitsartikel oder politische Hofberichterstattung stehen die DWN nicht zur Verfügung: Unsere Prinzipien: Kritische Distanz zu allen und klare Worte. Das gefällt natürlich vielen nicht: Der Bundesregierung, den EU-Behörden, den Netzwerken der Parteien, den Lobbyisten, Medien unter staatlicher Aufsicht, verschiedenen Agitatoren aus dem In- und Ausland. Diese Player behindern uns nach Kräften und attackieren unser Geschäftsmodell.

Daher bitten wir Sie, liebe Leserin und Leser, um Ihre Unterstützung: Sichern Sie die Existenz der DWN!

Hier können Sie sich für einen kostenlosen Gratismonat registrieren. Wenn dieser abgelaufen ist, erhalten Sie automatisch eine Nachricht und können dann das Abo auswählen, das am besten Ihren Bedürfnissen entspricht. Einen Überblick über die verfügbaren Abonnements bekommen Sie hier. ***