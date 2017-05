Erfolg für Trump: US-Kongress stimmt für das Ende von Obamacare

USA

Der US-Kongress hat die Abschaffung von Obamacare beschlossen. Nun kommt es auf den Senat an.

Das US-Repräsentantenhaus hat in einem neuen Anlauf für einen von Präsident Donald Trump angestrebten Umbau des amerikanischen Gesundheitssystems gestimmt. Die Abgeordneten nahmen am Donnerstag mit knapper Mehrheit einen Gesetzentwurf an, der Änderungen an der Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama vorsieht. Die Abstimmung im Senat steht noch aus.

