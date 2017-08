Barcelona: Laster rast in Menschenmenge, Polizei spricht von Terror

Spanien

Ein Lastwagen ist in Barcelona in einem Menschenmenge gerast. Zwei Bewaffnete sollen sich in einer Bar verschanzt haben.

Auf Barcelonas beliebter Flaniermeile Las Ramblas ist am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge gerast. Dies teilte die Polizei mit und forderte die Bevölkerung auf, die Region zu meiden. Die Sicherheitskräfte sprachen zunächst von mehreren Verletzten. Die dpa berichtet unter Berufung auf „lokale Medien“, es habe sich wahrscheinlich um einen Terrorangriff gehandelt.

El Pais berichtet, die Polizei habe bekanntgegeben, dass der Fahrer absichtlich in die Menschenmenge gerast sei. Sie behandle den Fall als einen Terrorakt.

Die betroffene Gegend wurde weiträumig abgesperrt. Die Zeitung La Vanguardia zitierte „zuverlässige“ aber nicht offizielle Quellen, wonach es auch zwei Todesopfer gegeben haben soll.

Laut Sky sollen sich zwei bewaffnete Männer in einer Bar verschanzt haben:

The latest on the #Barcelona van crash: According to reports, two armed men have "entrenched" themselves in a bar https://t.co/y47ffoAif2 pic.twitter.com/I2mDMEEebg — Sky News (@SkyNews) August 17, 2017

Ein Reporter des staatlichen spanischen Fernsehens berichtete von einem riesigen Polizeiaufgebot, auch zahlreiche Krankenwagen waren im Einsatz. Viele Menschen liefen offenbar in Panik über die Straßen. Naheliegende U-Bahn-Stationen und andere öffentliche Verkehrsmittel seien geschlossen worden, hieß es.

Augenzeugen berichteten, der Verkehr im Zentrum sei zusammengebrochen. Die Geschäfte auf den Ramblas hätten geschlossen und ihre Fensterläden heruntergelassen. Die Polizei suche nach dem Fahrer, so das Fernsehen.

#Breaking Testimoni directly from the blocked area after truck run over, leaving 2 dead, more than 20 injured in #Barcelona #LasRamblas pic.twitter.com/X5zAIEsKJa — Catalan News (@catalannews) August 17, 2017

El Pais berichtet, der Fahrer sei auf der Flucht.

Als einer der ersten Beobachter versieht der für die Deutsche Welle und das ZDF tätige Kameramann Markus Böhnisch die Tat mit dem Hashtag „Terror“ und schreibt, es sei „schwer, einsame Wölfe zu stoppen“:

Now it hit #Barcelona. U can have a good #intelligence as #Spain has but lone wolves are hard to stop. #Terror https://t.co/pvOLFbFADA — Markus Böhnisch 🇪🇺 (@markusboehnisch) August 17, 2017

Barcelone : une camionnette percute la foule et fait plusieurs blessés https://t.co/FZ0ZwUT9b7 — Le Parisien (@le_Parisien) August 17, 2017

VÍDEO | Los servicios de emergencias acuden a La Rambla de Barcelona tras el atropello https://t.co/KeZ1XzvDjY pic.twitter.com/I81TsqBtap — eldiario.es (@eldiarioes) August 17, 2017

Take a look, please and be careful Una furgoneta atropella diverses persones a la Rambla de Barcelona https://t.co/FmRkhNXwIB — Lara Paula GC (@Laritagh23) August 17, 2017

Una furgoneta arrolla a varias personas en la Rambla de Barcelona https://t.co/SoLRB2SIt5 vía @Elperiodico — Jose Solis Cangas (@josesoliscangas) August 17, 2017

