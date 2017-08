Finnland: Mehrere Menschen bei Messer-Attacke niedergestochen

Europa

In der finnischen Stadt Turku soll bei einer Messerattacke mindestens ein Mensch getötet worden sein.

Reuters meldet:

In der finnischen Stadt Turku ist auf mehrere Menschen eingestochen worden. Die Polizei teilte am Freitag auf Twitter weiter mit, sie habe auf eine Person geschossen und diese festgenommen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, das Stadtzentrum zu meiden. Die Zeitung „Turun Sanomat“ berichtete, mindestens ein Mensch sei bei dem Angriff ums Leben gekommen. In der Hauptstadt Helsinki wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Flughafen und an Bahnhöfen verschärft. Turku liegt etwa 170 Kilometer westlich von Helsinki an der Südwestküste Finnlands. Etwa 190.000 Menschen leben in der Stadt.

Die AFP berichtet:

In der finnischen Stadt Turku hat ein Angreifer am Freitag mehrere Menschen niedergestochen. Die Polizei schoss dem Tatverdächtigen in die Beine und nahm ihn fest, wie sie im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Sie fügte hinzu, dass nach möglichen weiteren Verdächtigen gesucht werde. An die Bevölkerung erging der Aufruf, sich nicht ins Zentrum von Turku zu begeben.

Die Regierung verfolge die Lage in Turku aufmerksam, twitterte Ministerpräsident Juha Sipilä. Das Kabinett sollte im Laufe des Tages zusammentreten.

Bilder des staatlichen Fernsehsenders Yle zeigten eine abgesperrte Innenstadt mit geschlossenen Geschäften. Augenzeugen berichteten, sie hätten Menschen am Boden liegen gesehen.

